найдите все значения параметра а, при которых система x+y=a xy=2a-4 a) имеет единственное решение; б) имеет ровно два решения; в) не имеет решений.

Алгебра
найдите все значения параметра а, при которых система x+y=a xy=2a-4 a) имеет единственное решение; б) имеет ровно два решения; в) не имеет решений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x= a-y, xy=2a-4, ay-y²-2a+4=0, y²-ay-4+2a=0, D=a²-4(2a-4)= (a-4)² a) a-4=0, a=4 б)a-лютое число, кроме 4 в) нет решений
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