найдите все значения параметра а, при которых система x+y=a xy=2a-4 a) имеет единственное решение; б) имеет ровно два решения; в) не имеет решений.

Алгебра

найдите все значения параметра а, при которых система x+y=a xy=2a-4 a) имеет единственное решение; б) имеет ровно два решения; в) не имеет решений.

Автор: Гость