составить и записать предложения употребляя одно из существительных в именительном падеже другое в винительном. Ветер-дверь ,мороз-пруд, отец-дневник, генерал-молодежь

Русский язык

составить и записать предложения употребляя одно из существительных в именительном падеже другое в винительном. Ветер-дверь ,мороз-пруд, отец-дневник, генерал-молодежь

Автор: Гость