составить и записать предложения употребляя одно из существительных в именительном падеже другое в винительном. Ветер-дверь ,мороз-пруд, отец-дневник, генерал-молодежь

Русский язык
составить и записать предложения употребляя одно из существительных в именительном падеже другое в винительном. Ветер-дверь ,мороз-пруд, отец-дневник, генерал-молодежь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер распахнул дверь. Мороз сковал пруд. Отец проверил дневник. Генерал поприветствовал молодежь.
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