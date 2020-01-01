Как имея 2 сосуда вместимостью 5л и 7л налить из крана 6л
Математика
Как имея 2 сосуда вместимостью 5л и 7л налить из крана 6л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 5 в 7 2 раза до наполнения. В 5 останеться 3 литра. 3 литра в 7 и из полного 5 в 7 до наполнения в 5 останеться 1 литр. 1 Литр из 5 в 7 сосуд и из 5 полного 5 литров в 7. В 7 получиться 6 литров.
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