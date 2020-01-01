если бы пятиклассница маша купила 11 тетрадей то у нее осталось бы 5 рублей.а на 15 тетрадей у нее не хватило 7 рублей.сколько было денег.

Математика

если бы пятиклассница маша купила 11 тетрадей то у нее осталось бы 5 рублей.а на 15 тетрадей у нее не хватило 7 рублей.сколько было денег.

Автор: Гость