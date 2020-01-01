если бы пятиклассница маша купила 11 тетрадей то у нее осталось бы 5 рублей.а на 15 тетрадей у нее не хватило 7 рублей.сколько было денег.
Математика
если бы пятиклассница маша купила 11 тетрадей то у нее осталось бы 5 рублей.а на 15 тетрадей у нее не хватило 7 рублей.сколько было денег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим систему х- стоимость одной тетради, у-общее количество денег 11*х+5=у 15*х-7=у. второе умножим на (-1) -4*х=-12 х=3 у=38. было 38 рублей
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