Сливи розклали у 20 великих и 25 малих ящики ю У великий ящик помищается 9 кг ю Яка маса слив помищается в малий ящик.якщо всього слив було 330 кг
Математика
Сливи розклали у 20 великих и 25 малих ящики ю У великий ящик помищается 9 кг ю Яка маса слив помищается в малий ящик.якщо всього слив було 330 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9 умножаем на20=180кг - помещается в 20 больших ящиков 2)330-180=150кг - помещается в 25 маленьких яшиков 3)150 делим на 25=6 кг -- помещаеться в один маленький ящик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ЗАПИСИ 999999999 ПОСТАВЬТЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЦЫФРАМИ ЗНАКИ СЛОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ .ЧТОБЫ СУММА ОКАЗАЛАСЬ РАВНОЙ 2009.
Физика
Чтобы остудить воду в летнюю жару,её наливают в сосуды, изготовленные из слабообожжённой глины, сквозь которую вода медленно просачивается. Вода в ...
Геометрия
Отрезок AB параллелен плоскости альфа,отрезок CD лежит в плоскости альфа.AB=CD. можно ли утверждать,что АВDC- параллелограмм?поясните.
Алгебра