Чтобы остудить воду в летнюю жару,её наливают в сосуды, изготовленные из слабообожжённой глины, сквозь которую вода медленно просачивается. Вода в таких сосудах холоднее окружающего воздуха. Почему?

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есть такое свойство Испарение всегда сопровождается охлаждением ( кинетическая движения молекул, превышает потенциальную взаимодействия , " быстрые"- более нагретые молекулы жидкость покидают, а "холодные" остаются) вода просачивается и испаряется с поверхности глиняного сосуда, при этом охлаждаясь.