Водитель автомобиля,движущегося со скоростью 72 км/час. Увидев красный свет,нажал на тормоз.После этого скорость автомобиля стала уменьшаться на 5 метров/сек каждую секунду. Найдите расстояние,которые автомобиль проходит в перв...

Физика

Водитель автомобиля,движущегося со скоростью 72 км/час. Увидев красный свет,нажал на тормоз.После этого скорость автомобиля стала уменьшаться на 5 метров/сек каждую секунду. Найдите расстояние,которые автомобиль проходит в первые 2секунды после начала торможения и до полной его остановке.

Автор: Гость