Водитель автомобиля,движущегося со скоростью 72 км/час. Увидев красный свет,нажал на тормоз.После этого скорость автомобиля стала уменьшаться на 5 метров/сек каждую секунду. Найдите расстояние,которые автомобиль проходит в перв...
Физика
Водитель автомобиля,движущегося со скоростью 72 км/час. Увидев красный свет,нажал на тормоз.После этого скорость автомобиля стала уменьшаться на 5 метров/сек каждую секунду. Найдите расстояние,которые автомобиль проходит в первые 2секунды после начала торможения и до полной его остановке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость автомобиля в м/с 72 км/ч = 72 : 3,6 = 20 м/с Автомобиль остановится через 20 : 5 = 4 с. За первые 2 секунды он проедет S(2) = V * t - a * t²/ = 20 * 2 - 5 * 2²/2 = 40 - 10 = 30 м За 4 секунды он проедет S(4) = 20 * 4 - 5 * 4²/2 = 80 - 40 = 40 м.
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