красная шапочка,мальвина,золушка и дюймовочка слипили500 вареников.красная шапочка слепила в 2 раза больше вареников,чем дюймовочка,мальвина-столько,сколько красная шапочка и дюймовочка вместе,а золушка-столько,сколько мальвина...

Гость: Гость:

Привет!А какой вопрос-то?Ну, во всяком случае: вареники Кр.шапочка 2х Мальвина 3х Золушка 4х Дюймовочка х вместе 500 Пусть Дюймовочка слепила х вареников, тогда Кр.шапочка в 2 раза больше=2х.Мальвина, сколько Кр.шапочка и Дюймовочка вместе=2х+х=3х.Золушка, сколько Мальвина и Дюймовочка вместе=3х+х+4х. Тогда 2х+3х+4х+х=500 10х=500 х=50 Значит, Дюймовочка слепила 50 вареников.Ну, а там, в зависимости от вопроса:если Золушка, то умножишь на 4, если Мальвина - на 3, Кр.шапочка - на 2