Масса курицы и гусыни составляет 12 кг, утки и гусыни тоже 12 кг, а утки и курицы - 10 кг. Какова масса гусыни?
Математика
Масса курицы и гусыни составляет 12 кг, утки и гусыни тоже 12 кг, а утки и курицы - 10 кг. Какова масса гусыни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
еслиня курица+гусыня = утка+ гусыня, а гусыни между собой ровны, то из этого выплывает что курица и утка также имеют одинаковую массу. Если вместе они весят 10 кг, то каждая из них весит по 5 кг. Если курица и гусыня весят 12 кг, а курица 5 кг, то гусыня весит 12-5 =7 кг. Ответ: гусыня весит 7 кг
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