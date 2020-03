боря купил 4 книги. все книги без первой стоят 42 руб, без второй 40 руб, без третьей 38 руб, без четвертой 36 руб. сколько стоит каждая книга?

Гость: Гость:

x руб. стоит первая книга, y руб стоит вторая книга, z руб. стоит третья книга, c руб стоит четвертая книга, составим систему уравнений: y + z + c = 42 x + z + c = 40 x + y + c = 38 x + y + z = 36 сложим все эти уравнения, получим: y + z + c + x + z + c + x + y + c + x + y + z = 42 + 40 + 38 + 36 3x + 3y + 3z + 3c = 156 3 (x + y + z + c) = 156 x + y + z + c = 52 рубля стоит вся покупка, следовательно х = 52 - (y + z + c) = 52 - 42 = 10 рублей стоит первая книга у = 52 - (x + z + c) = 52 - 40 = 12 рублей стоит вторая книга z = 52 - (x + y + c) = 52 - 38 = 14 рублей стоит третья книга с = 52 - (x + y + z) = 52 - 36 = 16 рублей стоит четвертая книга