боря купил 4 книги. все книги без первой стоят 42 руб, без второй 40 руб, без третьей 38 руб, без четвертой 36 руб. сколько стоит каждая книга?

Математика
боря купил 4 книги. все книги без первой стоят 42 руб, без второй 40 руб, без третьей 38 руб, без четвертой 36 руб. сколько стоит каждая книга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - цена первой книги, Y - второй, Z - третьей, а V - четвертой. Получаем систему уравнений Y + Z + V  = 42 X + Z + V = 40 X + Y + V = 38 X + Y + Z = 36 Сложив все уравнения системы, получаем 3 * X + 3 * Y + 3 * Z + 3 * V = 156 ,  откуда  X + Y + Z + V = 52 . Итак, вс екниги вместе стоят 52 рубля. Тогда первая  52 - 42 = 10 руб, вторая  52 - 40 = 12 руб, третья  52 - 38 = 14 руб  и четвертая  52 - 36 = 16 руб.  
Гость:
x руб. стоит первая книга, y руб стоит вторая книга, z руб. стоит третья книга, c руб стоит четвертая книга, составим систему уравнений: y + z + c = 42 x + z + c = 40 x + y + c = 38 x + y + z = 36 сложим все эти уравнения, получим:    y + z + c + x + z + c + x + y + c + x + y + z = 42 + 40 + 38 + 36   3x + 3y + 3z + 3c = 156 3 (x + y + z + c) = 156 x + y + z + c = 52 рубля стоит вся покупка, следовательно х = 52 - (y + z + c) = 52 - 42 = 10 рублей стоит первая книга у = 52 - (x + z + c) = 52 - 40 = 12 рублей стоит вторая книга z = 52 - (x + y + c) = 52 - 38 = 14 рублей стоит третья книга с = 52 - (x + y + z) = 52 - 36 = 16 рублей стоит четвертая книга             
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