Найдите делимое если неполное частное 18 делитель 47 а остаток 22. неполное частное 103 делитель 58 а остаток 33. неполное частное 0 делитель 65 а остаток 33.
Математика
Найдите делимое если неполное частное 18 делитель 47 а остаток 22. неполное частное 103 делитель 58 а остаток 33. неполное частное 0 делитель 65 а остаток 33.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*47+22=868 103*58+33=6007 65*0+33=33
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две ласточки летят навстречу друг другу со скоростью 23 метра в секунду. Через сколько секунд они встретятся, если расстояние между ними 920 метров?
Геометрия
Плоскости а и б пересекаются по прямой Т. Прямая А лежит в плоскости а и пересекает плоскость б. Пересекаются ли прямые А и Т? Почему?
Физика
в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время ис...
Математика
в ходе зкспедиции исследовались земли от устья реки Оби до Северного Ледовитого океана. один из отрядов поднялся на 1000 км по берегу полуострова Я...