Найдите делимое если   неполное частное 18  делитель 47  а остаток 22.   неполное частное 103  делитель 58  а остаток 33.   неполное частное 0  делитель 65  а остаток 33.

Математика
Найдите делимое если   неполное частное 18  делитель 47  а остаток 22.   неполное частное 103  делитель 58  а остаток 33.   неполное частное 0  делитель 65  а остаток 33.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*47+22=868 103*58+33=6007 65*0+33=33
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