Найдите делимое если неполное частное 18 делитель 47 а остаток 22. неполное частное 103 делитель 58 а остаток 33. неполное частное 0 делитель 65 а остаток 33.

Математика

Найдите делимое если неполное частное 18 делитель 47 а остаток 22. неполное частное 103 делитель 58 а остаток 33. неполное частное 0 делитель 65 а остаток 33.

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