Карлосон и Малыш съели 32 плюшки. Карлосон съел на 24 плюшки больше,чем Малыш.Сколько плюшек съел каждый?

Математика

Карлосон и Малыш съели 32 плюшки. Карлосон съел на 24 плюшки больше,чем Малыш.Сколько плюшек съел каждый?

Автор: Гость