Карлосон и Малыш съели 32 плюшки. Карлосон съел на 24 плюшки больше,чем Малыш.Сколько плюшек съел каждый?
Математика
Карлосон и Малыш съели 32 плюшки. Карлосон съел на 24 плюшки больше,чем Малыш.Сколько плюшек съел каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол-во плюшек сьединых Малышом равно Х а кол во плюшек сьединых Карлосоном Х+24 формула решения Х+Х+24=32 2Х=32-24 2Х=8 Х=4 Х+24=28 Малыш сьел 4 плюшки,а Карлосон сьел 28 плюшек
Гость:
1)32пл.-24пл.=8пл.(так как карлсон съел на 24 пл. больше) 2)8пл./2=4пл.(съел малыш) 3)4пл.+24пл.=28пл.(съел карлсон) Ответ:4пл.-съел малыш,28пл.-съел карлсон.
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