аэроплан совершал перелет из одного пункта в другой со средней скоростью 180 км/ч . если бы его скорость была 200 км/ч , то на этот же путь он затратил бы на 30 мин меньше. определите расстояние между пунктами.
Математика
аэроплан совершал перелет из одного пункта в другой со средней скоростью 180 км/ч . если бы его скорость была 200 км/ч , то на этот же путь он затратил бы на 30 мин меньше. определите расстояние между пунктами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ч -затратил аэроплан на перелёт при скорости 180 км/ч х-0.5 -затратил при скорости 200 км/ч Расстояние при этом он пролетел одинаковое,составим уравнение : 200(х-0.5)=180х 200х-100=180х 200х-180х=100 20х=100 х=100:20 х=5 (ч)-затратил на перелёт,со скоростью 180 км/ч 180*5=900(км)-расстояние между пунктами Ответ:900 км.
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