аэроплан совершал перелет из одного пункта в другой со средней скоростью 180 км/ч . если бы его скорость была 200 км/ч , то на этот же путь он затратил бы на 30 мин меньше. определите расстояние между пунктами.

Математика

аэроплан совершал перелет из одного пункта в другой со средней скоростью 180 км/ч . если бы его скорость была 200 км/ч , то на этот же путь он затратил бы на 30 мин меньше. определите расстояние между пунктами.

Автор: Гость