в лотерее розыгрфвается 250 билетов,из которых выигрышных только 10.какова вероятносто dsuhanm в этой лотерее?
Математика
в лотерее розыгрфвается 250 билетов,из которых выигрышных только 10.какова вероятносто dsuhanm в этой лотерее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность выигрыша определяется как отношение количества выигрышных билетов к общему числу билетов и равна 10 / 250 = 0,04 .
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