в лотерее розыгрфвается 250 билетов,из которых выигрышных только 10.какова вероятносто dsuhanm в этой лотерее?

Математика

в лотерее розыгрфвается 250 билетов,из которых выигрышных только 10.какова вероятносто dsuhanm в этой лотерее?

Автор: Гость