в цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех и других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?

Математика

в цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех и других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?

Автор: Гость