в цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех и других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?
Математика
в цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех и других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - количество двухколесных велосипедов. тогда трехколесных 8 - Х. Получаем уравнение 2 * Х + 3 * (8 - Х) = 24 - Х = 21 , откуда Х = 3. Итак, было 3 двухколесных велосипеда и 8 - 3 = 5 трехколесных.
Гость:
пусть х двухколесных велосипедов, тогда (8-х) - трехколесных. По условию известно что всего 21 колесо, составим уравнение: 2х + 3(8-х) = 21 2х + 24 - 3х = 21 х = 3 3 двухколесных велосипеда 8 - 3 = 5 трехколесных велосипедов
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