школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?

Математика
школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьники затратили на экскурсию  1 ч + 1 ч 10 мин = 2 ч 10 мин, поэтому с экскурсии они вернулись в 13 ч 10 мин.
Гость:
1+1ч10мин=2час10мин экскурсия с дорогой 11час+2час10мин=13час 10мин школьники возвратились с экскурсии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Периметр прямоугольника=28см В каких пределах может меняться длина прямоугольника чтобы его площадь была больше 48см²
Ответить
Математика
А+А+А=ВА какие цифры зашифрованы в буквах?
Ответить
Математика
Вырази:1)в миллиметрах: 9см, 80см, 2м25см; 2)в минутах: 9ч, 80с, 2ч25мин;
Ответить
Математика
Периметр треугольника ABC равен 64 см.,сторона AB меньше стороны AC на 7 см.,но больше стороны BC на 12 см.Найдите длину каждой стороны треугольник...
Ответить
Математика
В каких случаях разность двух чисел равна каждому из них?
Ответить