школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?

Математика

школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?

Автор: Гость