школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?
Математика
школьники пошли на экскурсию в музей в 11ч. дорога до музея и обратно 1ч. осмотр музея 1ч. 10мин. когда школьники возвратились с экскурсии ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьники затратили на экскурсию 1 ч + 1 ч 10 мин = 2 ч 10 мин, поэтому с экскурсии они вернулись в 13 ч 10 мин.
Гость:
1+1ч10мин=2час10мин экскурсия с дорогой 11час+2час10мин=13час 10мин школьники возвратились с экскурсии
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