Периметр треугольника ABC равен 64 см.,сторона AB меньше стороны AC на 7 см.,но больше стороны BC на 12 см.Найдите длину каждой стороны треугольника ABC
Математика
Периметр треугольника ABC равен 64 см.,сторона AB меньше стороны AC на 7 см.,но больше стороны BC на 12 см.Найдите длину каждой стороны треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Х - сторона АВ тогда Х+7 - сторона АС а Х-12 - сторона ВС [latex]P(ABC)=AB+BC+AC=64 \\ x+x+7+x-12=64 \\ 3x=64+12-7 \\ 3x=69 \\ x=23[/latex] 23 см - сторона АВ 23+7=30 см - сторона АС 23-12=11 см - сторона ВС Ответ: 23 см , 30 см , 11 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
объём 12 пакетов с соком равен 24дм в кубе .Сколько надо таких пакетов, чтобы наполнить контейнер объёмом 72дм в кубе? Хватит ли такого контейнера...
Математика
Масса четырёх сумок с багажом 60кг.Чему равна масса 6 таких же сумок?Сколько таких сумок может взять с собой в салон самолёта один пассажир, если ...
Математика
Под картофель в хозяйстве занята в 5 раз большая площадь,чем под морковь,а всего под картофель и морковь занято 27 га. Какая площадь занята под кар...