Периметр треугольника ABC равен 64 см.,сторона AB меньше стороны AC на 7 см.,но больше стороны BC на 12 см.Найдите длину каждой стороны треугольника ABC

Математика

Периметр треугольника ABC равен 64 см.,сторона AB меньше стороны AC на 7 см.,но больше стороны BC на 12 см.Найдите длину каждой стороны треугольника ABC

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