объём 12 пакетов с соком равен 24дм в кубе .Сколько надо таких пакетов, чтобы наполнить контейнер объёмом 72дм в кубе? Хватит ли такого контейнера, чтобы запасти сок для 40 туристов, если каждому туристу положено два литра сока?

Математика

объём 12 пакетов с соком равен 24дм в кубе .Сколько надо таких пакетов, чтобы наполнить контейнер объёмом 72дм в кубе? Хватит ли такого контейнера, чтобы запасти сок для 40 туристов, если каждому туристу положено два литра сока?

Автор: Гость