объём 12 пакетов с соком равен 24дм в кубе .Сколько надо таких пакетов, чтобы наполнить контейнер объёмом 72дм в кубе? Хватит ли такого контейнера, чтобы запасти сок для 40 туристов, если каждому туристу положено два литра сока?
Математика
объём 12 пакетов с соком равен 24дм в кубе .Сколько надо таких пакетов, чтобы наполнить контейнер объёмом 72дм в кубе? Хватит ли такого контейнера, чтобы запасти сок для 40 туристов, если каждому туристу положено два литра сока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем одного пакета равен 24 / 12 = 2 л. Для того, чтоб наполнить контейнер, необходимо 72 / 2 = 36 пакетов. Полскольку для 40 туристов нужно запасти 40 * 2 = 80 л сока, то такого контейнера не хватит.
Гость:
1 куб. дм = 1 л 24 : 12 = 2 л сока в 1 пакете 72 : 2 = 36 пакетов 40 * 2 = 80 л сока нужно для 40 туристов 72 < 80 значит такого контейнера не хватит
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