яку роль відіграють вставні слова
Қазақ тiлi
яку роль відіграють вставні слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всавні слова_це слова чи словополучення,котрі відображають ставлення мовця до того,що він повідомляє
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