Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?

Математика

Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?

Автор: Гость