Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?

Математика
Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+9= масса ведра с солью b-x =  на ... больше груз маш чем легк
Гость:
а)  х+9 б) б-х
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