Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?
Математика
Запиши выражения: а)Масса ведра со снегом х кг.. Это на 9 кг. меньше, чем масса ведра с солью. Чему равна масса ведра с солью? б) В гараже х легковых и b грузовых машин. На сколько грузовых машин больше, чем легковых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+9= масса ведра с солью b-x = на ... больше груз маш чем легк
Гость:
а) х+9 б) б-х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
Математика
сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см первой и третьей-39см второй и третьей-42см найдите периметр треугольника
Математика
У человека 32 зуба.Это на 10 зубов меньше,чем у собаки,и на 2 зуба больше,чем у кошки.На сколько зубов у собаки больше, чем у кошки?