сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см первой и третьей-39см второй и третьей-42см найдите периметр треугольника

Математика

сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см первой и третьей-39см второй и третьей-42см найдите периметр треугольника

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