сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см первой и третьей-39см второй и третьей-42см найдите периметр треугольника
Математика
сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33 см первой и третьей-39см второй и третьей-42см найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33+39+42=114 (сумма 2-х периметров) 114/2=57 (периметр треугольника)
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