Первая бригада прополола 30% всех площади, занятой свеклой, вторая бригада прополола 80% того, что прополола первая бригада. Остальную площадь прополола третья бригада. Сколько процентов всей площади прополола третья бригада?
Математика
Первая бригада прополола 30% всех площади, занятой свеклой, вторая бригада прополола 80% того, что прополола первая бригада. Остальную площадь прополола третья бригада. Сколько процентов всей площади прополола третья бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% = 0,3 80%=0,8 1)0,3 * 0,8= 0,24 (в./п.)-вторая бригада прополола. 2) 1-0,3-0,24=0,46 (в./п.)-третья бригада прополола. 0,46=46% ___________________________________ если что то (в./п.) -это всей полщади. ВЕРНО ТОЧНО! (самой этот номер задавали)
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