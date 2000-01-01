к трехзначному чмслу приписали цифру 2 сначала справа,потом слева,получилось два числа разность которых равна 4113.найдите это трех значное число.....пожалуиста с обьяснением

Алгебра
к трехзначному чмслу приписали цифру 2 сначала справа,потом слева,получилось два числа разность которых равна 4113.найдите это трех значное число.....пожалуиста с обьяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть данное число  Х = АВС. Тогда если к нему приписать 2 справа, получаем  АВС2= 10 * Х + 2, а если приписать 2 слева, получаем 2АВС = 2000 + Х. Получаем уравнение 10 * Х + 2 = 2000 + Х + 4113 9 * Х = 6111 Х = 679
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