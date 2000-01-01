к трехзначному чмслу приписали цифру 2 сначала справа,потом слева,получилось два числа разность которых равна 4113.найдите это трех значное число.....пожалуиста с обьяснением

Алгебра

к трехзначному чмслу приписали цифру 2 сначала справа,потом слева,получилось два числа разность которых равна 4113.найдите это трех значное число.....пожалуиста с обьяснением

Автор: Гость