объясни смысл выражения не стало житья
Литература
объясни смысл выражения не стало житья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жития, кажется, выражение из старославянского, трудно жить, ужасные невозможные условия
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