разобрать слово (черновиков) по составу

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разобрать слово (черновиков) по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черновиков: черн - корень; ов, ик - суффиксы; ов - окончание; черновик - основа.
Гость:
Корень-черн. Суффикс-ов. Суффикс-ик. Окончание-ов. Основа-черновик. Надеюсь помог.
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