2x *3y=108 2x +3y=31
Алгебра
2x *3y=108 2x +3y=31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 * Х + 3 * Y = 31 X * Y = 18 Из первого равенства Х = 15,5 - 1,5 * Y Y * (15,5 - 1,5 * Y) = 18 1,5 * Y² - 15,5 * Y + 18 = 0 Y₁ = 4/3 Y₂ = 9 X₁ = 13,5 X₂ = 2
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