В один стакан налита холодная вода, в другой - столько же горячей воды. Одинакова ли внутренняя энергия воды в этих стаканах?
Физика
В один стакан налита холодная вода, в другой - столько же горячей воды. Одинакова ли внутренняя энергия воды в этих стаканах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же нет. В стакане с горячей водой молекулы двигаются быстрее с холодной медленнее=>в стакане с горячей водой внутрення инергия больше
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