периметр треугольника 64 см ав меньше ас на 7 см но больше вс на 12 см найти длину каждой стороны
Математика
периметр треугольника 64 см ав меньше ас на 7 см но больше вс на 12 см найти длину каждой стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВ=х, тогда АС=х+7,тогда ВС=х-12.Р=64см Составим уравнение: х+(х-12)+(х+7)=64 3х-5=64 3х=69 х=69:3 Х=23- АВ ВС=23-12=11 АС=23+7=30 Ответ:АВ=23см,ВС=11см,АС=30см
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