длина прямоугольного параллелепипеда равняется 45см ширина становит 4/9 длины и 12/7 высоты.Вычислить объем прямоугольного параллелепипеда
Математика
длина прямоугольного параллелепипеда равняется 45см ширина становит 4/9 длины и 12/7 высоты.Вычислить объем прямоугольного параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = a * b * c a = 45 см. b = 45 * 4 / 9 = 20 см. c = 20 * 7 / 12 = 35/3 см. Тогда V = 45 * 20 * 35/3 = 10500 см³.
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