найти площадь кольца по заданным внешнему r1 и внутреннему r2.Учесть возможность r1

Экономика
найти площадь кольца по заданным внешнему r1 и внутреннему r2.Учесть возможность r1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S - площадь кольца Взято число Пи, равное 3,14. Язык программирования: Паскаль var S, r1, r2 : real; begin readln (r1); readln (r2);  S := 3.14 * (SQR(r1) - SQR(r2));; writeln (S); end.
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