Игорь идёт из дома на стадион со скоростью 5.5км/ч. Через 0.2ч после выхода из дома ему осталось пройти 0.4км. Чему равно расстояние от дома до стадиона.

Математика

Игорь идёт из дома на стадион со скоростью 5.5км/ч. Через 0.2ч после выхода из дома ему осталось пройти 0.4км. Чему равно расстояние от дома до стадиона.

Автор: Гость