Игорь идёт из дома на стадион со скоростью 5.5км/ч. Через 0.2ч после выхода из дома ему осталось пройти 0.4км. Чему равно расстояние от дома до стадиона.
Математика
Игорь идёт из дома на стадион со скоростью 5.5км/ч. Через 0.2ч после выхода из дома ему осталось пройти 0.4км. Чему равно расстояние от дома до стадиона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от дома до стадиона 5,5 * 0,2 + 0,4 = 1,1 + 0,4 = 1,5 км.
Гость:
5,5*0,2=1,1км прошел 1,1+0,4=1,5 км расстояние от дома до стадиона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2.какую скорость приобретает велосипедист через 20 сек.,если его начальная скорость 4 м/с2?
Алгебра
Коллинеарные ли векторы с1 и с2, построенные по векторам а и b? а={1,2,-3}, b={2,-1,-1},c1=4a+3b, c2=8a-b
Математика
2 теплохода отошли одновременно навстречу от двух пристаней расстояние между которыми 120мк,скорость первого теплохода 18 км/ч,скорость второг о 22...
Алгебра