С одного куста срезали 3 розы,это 1/4часть.сколько срезали всего???
Математика
С одного куста срезали 3 розы,это 1/4часть.сколько срезали всего???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4=12
Гость:
3x4:1=12 роз было срезано
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