Штангист тяжелого веса поднял штангу массой в 156кг, а штангист легчайшего веса поднял штангу,масса которого составляет девять тринадцатой массы первой. На сколько килограммов масса первой штанги больше массы второй штанги.
Математика
Штангист тяжелого веса поднял штангу массой в 156кг, а штангист легчайшего веса поднял штангу,масса которого составляет девять тринадцатой массы первой. На сколько килограммов масса первой штанги больше массы второй штанги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 156 : 13 х 9 = 108 кг масса второй штанги 2)156 - 108 = на 48 кг масса 1 штанги больше массы 2 штанги
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