Штангист тяжелого веса поднял штангу массой в 156кг, а штангист легчайшего веса поднял штангу,масса которого составляет девять тринадцатой массы первой. На сколько килограммов масса первой штанги больше массы второй штанги.

Математика

Штангист тяжелого веса поднял штангу массой в 156кг, а штангист легчайшего веса поднял штангу,масса которого составляет девять тринадцатой массы первой. На сколько килограммов масса первой штанги больше массы второй штанги.

Автор: Гость