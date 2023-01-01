Два пешехода вышли из города. Через 2 часа первый пешеход дошёл до нужного ему посёлка,причём его скорость была на 2км/ч больше, чем скорость второго.Второму пешеходу,чтобы пройти такое же расстояние, понадобилось на 1 час боль...
Алгебра
Два пешехода вышли из города. Через 2 часа первый пешеход дошёл до нужного ему посёлка,причём его скорость была на 2км/ч больше, чем скорость второго.Второму пешеходу,чтобы пройти такое же расстояние, понадобилось на 1 час больше. Каково расстояние от города до посёлка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = V t пусть скорость первого х, тогда скорость второго (х-2). Расстояние первого 2х, расстояние второго 3(х-2). Т.к. расстояние одно и то же, имеем: 2х=3(х-2) х = 6 км/ч - скорость первого (х-2) = 4 км/ч - скорость второго S = 6 * 2 = 4 * 3 = 12 км - расстояние от города до поселка
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