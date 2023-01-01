Два пешехода вышли из города. Через 2 часа первый пешеход дошёл до нужного ему посёлка,причём его скорость была на 2км/ч больше, чем скорость второго.Второму пешеходу,чтобы пройти такое же расстояние, понадобилось на 1 час боль...

Алгебра

Два пешехода вышли из города. Через 2 часа первый пешеход дошёл до нужного ему посёлка,причём его скорость была на 2км/ч больше, чем скорость второго.Второму пешеходу,чтобы пройти такое же расстояние, понадобилось на 1 час больше. Каково расстояние от города до посёлка?

Автор: Гость