брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5

Физика
брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила трения=коэффицент трения (мю) * m * g. F=0,5*1*10=5H
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школе 92 пятиклассника, причем девочек на 16 меньше, чем мальчиков.Сколько мальчиков и сколько девочек в пятых классах?
Ответить
Математика
расстояние от земли до солнца 150 млн км. Сколько времени идёт до Земли свет от солнца, если за секунду он проходит 300тыс. км? Сколько времени пон...
Ответить
Физика
x=5+2t-0,2t* 1)определите характер движения и его параметры. 2)запишите уравнения скорости.
Ответить
Математика
летела стая гусей. 1 впереди, 2 позади; 1 позади, 2 впереди; 1 гусь между двумя и 3 вряд. Скольго гусей летело?
Ответить
Математика
Шары уложили в равносторонний треугольник, в котором 25 рядов.Сколько потребовалось шаров?
Ответить