брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5

Физика

брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5

Автор: Гость