брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5
Физика
брусок? к которому приложена сила F,движется по горизонтали с постоянной скорость.найдите модуль силы F,если масса бруска 1 кг, а коэффициент трения о.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила трения=коэффицент трения (мю) * m * g. F=0,5*1*10=5H
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