x=5+2t-0,2t* 1)определите характер движения и его параметры. 2)запишите уравнения скорости.

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х=х° +/- v° * t + at²/2 - уравнение скорости. Если перед v° и а стоят одинаковые знаки, то движение равноускоренное. В данном случае стоит + и -, следовательно движение равнозамедленное. По знако, стоящим перед скоростью определяем направление движения-вдоль или против оси. В данном уравнении, перед скоростью (2t) стоит знак +. Знаит, движение направлено вдоль оси. Вообщем, движение равнозамедленное, вдоль оси.