летела стая гусей. 1 впереди, 2 позади; 1 позади, 2 впереди; 1 гусь между двумя и 3 вряд. Скольго гусей летело?
Математика
летела стая гусей. 1 впереди, 2 позади; 1 позади, 2 впереди; 1 гусь между двумя и 3 вряд. Скольго гусей летело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в стае летели 3 гуся
Гость:
всего гусей летало - три гуся
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