Шары уложили в равносторонний треугольник, в котором 25 рядов.Сколько потребовалось шаров?
Математика
Шары уложили в равносторонний треугольник, в котором 25 рядов.Сколько потребовалось шаров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество шаров в ряду образует арифметическую прогрессию с первым членом 1, разностью 1 и 25 членами, поэтому ее сумма S = (1 + 25) * 25 / 2 = 650 / 2 = 325
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