Сколько нечетных 4-х значных чисел можно составить из цифр 0;1; 2; 3; 4
Математика
Сколько нечетных 4-х значных чисел можно составить из цифр 0;1; 2; 3; 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 месте могут стоять 4 разных числа (не может стоять 0) На 2 месте 5 разных На 3 месте 5 разных На 4 месте 2 разных (либо 1,либо 3) Всего 4*5*5*2=200
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