решить линейным уравнением:за 15 книг и 10 альбомов заплатили 35руб.сколько стоит 1 книга и 1 альбом,если альбом дороже книги на 1руб.
Алгебра
решить линейным уравнением:за 15 книг и 10 альбомов заплатили 35руб.сколько стоит 1 книга и 1 альбом,если альбом дороже книги на 1руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть книга стоит x руб.,тогда альбом стоит х+1руб. Отсюда получаем уравнение:15x+10(x+1)=35 15x+10x+10=35 25x=25 x=1(руб.)--стоит книга 1+1=2(руб.)--стоит альбом
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