решить линейным уравнением:за 15 книг и 10 альбомов заплатили 35руб.сколько стоит 1 книга и 1 альбом,если альбом дороже книги на 1руб.

Алгебра

решить линейным уравнением:за 15 книг и 10 альбомов заплатили 35руб.сколько стоит 1 книга и 1 альбом,если альбом дороже книги на 1руб.

Автор: Гость