значение растений в природе: воздух-обогащают поглощают
Биология
значение растений в природе: воздух-обогащают поглощают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растения в природе играют важную роль,они обогащают планету кислородом и очищают наш воздух от вредных примесей. делают они это с помощью фотосинтеза.на с вету с помощью углекислого газа и воды поглащают углекислый газ и выделяют кислород. но кислород-это всего лишь побочный продукт для природы. сами же растения синтезируют АТФ и образуют глюкозы для своего же блага
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