метод подстановки решите систему уравнений 4x-3y=7 5x+2y=26
Алгебра
метод подстановки решите систему уравнений 4x-3y=7 5x+2y=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)из второго уравнения выражаем y: y=(26-5x)/2 2)подставляем y в первое уравнение : 4x-3*((26-5x)/2)=7 3)находим x: 4x-((78+15x)/2)=7, умножаем обе части на 2 8x-78+15x=14, 23x=92 x=4 4)подставляем полученный x во второе уравнение: 20+2y=26 y=3
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