Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?

Математика

Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?

Автор: Гость