Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?
Математика
Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые 30 км он проехал за 30/15=2часа.Остальные 30 км он ехал 3 часа со скоростью 30/3=10км/ч.
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