Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?

Математика
Велосипедист за 5 часов проехал 60км.Первые 30 км он проехал со скоростью 15км\ч.С какой скоростью он проехал остаток расстояния?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые 30 км он проехал за 30/15=2часа.Остальные 30 км он ехал 3 часа со скоростью 30/3=10км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лес,луг и пашня занимают 650 га.Из них лес занимает 20 процентов всей земли,восемь тринадцатых оставшейся земли-пашня.Сколько гектаров занимает луг?
Ответить
Физика
Во сколько раз отличается жесткость троса,свитого из шести одинаковых проволок,от жесткости троса,свитого только из трёх таких же проволок?
Ответить
Математика
При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13
Ответить
Русский язык
составь предложения с обобщением
Ответить
Физика
Скорость теплохода относительно берега вниз по реке 20 км/ч,а вверх-18 км/ч.Определить скорость теплохода относительно неподвижной воды.
Ответить