При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13
Математика
При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении 13 на 91 получается0.1428571 это приблизительно 0.14 значит г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Скорость теплохода относительно берега вниз по реке 20 км/ч,а вверх-18 км/ч.Определить скорость теплохода относительно неподвижной воды.
Математика
из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?
Математика
Расстояние между двумя поселками 96км. Мотоциклист,отправившись из первого поселка, проехал до остановки четвертую часть пути.Сколько километров ем...