При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13

Математика

При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13

Автор: Гость