При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13

Математика
При делении числа на 91 в остатке получается 14. Это число делится на: а) 2 б) 7 в) 9 г) 13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении  13 на 91 получается0.1428571 это приблизительно 0.14 значит г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составь предложения с обобщением
Ответить
Физика
Скорость теплохода относительно берега вниз по реке 20 км/ч,а вверх-18 км/ч.Определить скорость теплохода относительно неподвижной воды.
Ответить
Математика
из 1 кг муколотуры можно сделать 25 школьных тетрадок сколько тетрадей можно сделать из 1 ц муколутуры? из 1 т макулотуры?
Ответить
Математика
Расстояние между двумя поселками 96км. Мотоциклист,отправившись из первого поселка, проехал до остановки четвертую часть пути.Сколько километров ем...
Ответить
Физика
Свинцовый брусок массой 15кг. имеет длину 10см. ширину 6 см. его толщина неизвестна
Ответить