Расстояние между двумя поселками 96км. Мотоциклист,отправившись из первого поселка, проехал до остановки четвертую часть пути.Сколько километров ему осталось проехать?

Математика

Расстояние между двумя поселками 96км. Мотоциклист,отправившись из первого поселка, проехал до остановки четвертую часть пути.Сколько километров ему осталось проехать?

Автор: Гость