визначити довжину бруска,якщо об,єм50(см)3,висота20мм,ширина10см

Физика
визначити довжину бруска,якщо об,єм50(см)3,висота20мм,ширина10см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = a * b * h По условию  V = 0,5 см³, b = 10 см, h = 20 мм = 2 см. Тогда  а = V / (b * h) = 0,5 / (10 * 2) = 0,025 см.
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