визначити довжину бруска,якщо об,єм50(см)3,висота20мм,ширина10см
Физика
визначити довжину бруска,якщо об,єм50(см)3,висота20мм,ширина10см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = a * b * h По условию V = 0,5 см³, b = 10 см, h = 20 мм = 2 см. Тогда а = V / (b * h) = 0,5 / (10 * 2) = 0,025 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней на охоту собрались все взрослые мужчины этого племни,50 женщин и детей отправились в лес с...
Математика