Проведи следущие наблюдения в классе: один учащийся спокойно сидит за партой, слушая объяснения учителя; второй записывает план объяснения в тетради ; третий ученик вышел к доске отвечать на вопрос учителя. Назови движущиеся те...

Гость: Гость:

1. Все двигаются относительно других планет сидя на Замле 2. Рука пишущего в тетради движется относительно его тела и тела сидящего неподвижно соседа 3. Ученик, который у доски двигался относительно остальных сидящих учеников и стоящего на месте учителя, когда шёл к доске И во время писания его рука так же движется относительно его тела и тел сидящих неподвижно соседей как и во втором пункте