Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% выше, чем в пером. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?

Алгебра

Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% выше, чем в пером. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?

Автор: Гость