Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% выше, чем в пером. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?
Алгебра
Прибыль, полученная фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 р., причем прибыль, полученная во втором квартале, была на 10% выше, чем в пером. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 квартал - х 2 квартал - х+0,1х х+(х+0,1х)=12600 2х+0,1х=12600 2,1х=12600 х=12600/2,1 х=6000
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