в чем преимущества семенных растений перед споровыми?
Биология
в чем преимущества семенных растений перед споровыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологическое преимущество семенных растений перед споровыми, следующие:внутреннее оплодотворение; образование семени с запасом питательных веществ; развитие зародыша внутри семязачатка;
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