в чем преимущества семенных растений перед споровыми?

Биология
в чем преимущества семенных растений перед споровыми?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биологическое преимущество семенных растений перед споровыми, следующие:внутреннее оплодотворение;  образование семени с запасом питательных веществ; развитие зародыша внутри семязачатка;
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