Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.
Алгебра
Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6a² a²=S/6 a=√(S/6) ----------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
гости разделились на две команды:команды мальчиков и девочек.Водной команде 6 человек,а в др.9.Каждый гость придумал к празднику одинаковые количес...
Алгебра
СУММА ДВУХ ЧИСЕЛ РАВНА 60. ЕСЛИ ОДНО ИЗ НИХ УМНОЖИТЬ НА 2,А ДРУГОЕ _ НА 7 ,ТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БУДЕТ РАВНА 70. НАЙДИТЕ ЭТИ ЧИСЛА.
Физика
найти среднюю скорость корабля по реке, если скорость в стоячей воде равна 4 м.с. а скорость течения реки - 2 м.с.