Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.

Алгебра
Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=6a² a²=S/6 a=√(S/6) ----------------------------
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