Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.

Алгебра

Поверхность куба вычисляется по формуле S=6 a в квадрате,где а длина ребра куба,S-его поверхность.Выразите переменную а через S.

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